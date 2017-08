Europica has released a new album titled Part One with guest singers like Blaze Bayley (Iron Maiden, Wolfsbane),Tim Ripper Owens (Judas Priest, Yngwie Malmsteen Band, Iced Earth), Fabio Lione (Rhapsody Of Fire, Kamelot, Angra), Ralf Scheepers (Gamma Ray, Primal Fear), Tomek Horytnica ( Horytnica).

